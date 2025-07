Hojlund Inter il danese può tornare comunque in Serie A | ci prova la rivale trattativa concreta

Il mondo del calcio si infiamma con il futuro di Rasmus Hojlund, giovane attaccante danese tra i più promettenti. Dopo aver attirato l’interesse dell’Inter e del Manchester United, le ultime notizie puntano verso una possibile svolta con la Roma, che si fa largo nella corsa al talento classe 2003. La trattativa si fa sempre più concreta, lasciando i tifosi, e non solo, a sognare un nuovo grande colpo nel mercato estivo.

Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante danese del Manchester United nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Rasmus Hojlund, centravanti danese classe 2003, è stato a lungo accostato all’ Inter, ma nelle ultime ore sembra destinato a intraprendere una nuova avventura in Serie A, con la Roma che si sta facendo sempre più avanti per assicurarsi il suo talento. Come riportato dal Corriere dello Sport, mister Gian Piero Gasperini, ex allenatore di Hojlund all’Atalanta, ha parlato con la dirigenza della Roma per suggerire il ritorno del suo “pupillo”. Hojlund, che è stato lanciato nell’élite dal tecnico bergamasco prima di essere venduto al Manchester United per una cifra complessiva di 80 milioni di euro nell’estate del 2023, ha vissuto una stagione deludente con i Red Devils. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, il danese può tornare comunque in Serie A: ci prova la rivale, trattativa concreta

