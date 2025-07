Hojlund altro che Inter | svelato il top club che lo riporterà in Serie A

Rasmus Hojlund, giovane talento danese, potrebbe presto fare nuovamente il suo grande ritorno in Serie A. Dopo due stagioni non esaltanti al Manchester United, le voci di mercato si concentrano su un club di primissimo piano pronto a riportarlo nel nostro campionato. Ma quale sarà la destinazione finale? Scopriamo insieme le ultime novità su questa possibile svolta nella carriera dell’attaccante e i dettagli di questa affascinante trattativa.

L’attaccante danese potrebbe lasciare il Manchester United dopo due stagioni non esaltanti: emergono novitĂ sulla squadra che lo vorrebbe riportare in Italia (LaPresse) – SerieANews.com La carriera di Rasmus Hojlund ha vissuto un’altalena di emozioni negli ultimi anni. Acquistato nel 2022 dall’Atalanta, che lo ha prelevato dallo Sturm Graz, ha fatto registrare 10 gol in una stagione e tanto è bastato per catturare l’attenzione del Manchester United. I Red Devils hanno scelto di investire ben 77,8 milioni di euro per strapparlo alla Dea nell’estate del 2023. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Hojlund, altro che Inter: svelato il top club che lo riporterĂ in Serie A

In questa notizia si parla di: hojlund - altro - inter - svelato

Hojlund, nome nuovo per l’attacco dell’Inter! Assalto in estate? Lui e un altro in uscita - Hojlund torna al centro del mercato italiano: dopo aver attirato l’attenzione di Juventus e Napoli, l’attaccante danese del Manchester United è ora nel mirino dell’Inter, che cerca rinforzi per la stagione 2025/26.

Cessioni di hotel e squadra femminile: i dettagli delle sanzioni UEFA al Chelsea ? Il club inglese ha violato il nuovo Fair Play Finanziario, sforando i limiti di bilancio nel 2023, 2024 e (previsioni) 2025. Operazioni sospette con club affiliati e vendite interne t Vai su Facebook

Hojlund, altro che Inter: svelato il top club che lo riporterà in Serie A; Hojlund in cima alla lista degli obiettivi dell'Inter: svelata la volontà del centravanti; Accordo trovato per l’attaccante: Hojlund torna in Serie A.

Inter, dopo Bonny arriva Hojlund: manca solo un dettaglio - Altro affare in vista per l'Inter, la pista Hojlund si riaccende all'improvviso: l'indizio a favore dei nerazzurri per un altro colpo offensivo dopo Bonny L'Inter ritorna alla carica per Hojlund, può ... Riporta spaziointer.it

La Roma studia Hojlund ma rilancia per Wesley: le mosse di Massara - Lanciato nell’Atalanta giovanissimo, potrebbe ritrovarsi con il tecnico che lo ha valorizzato. Secondo msn.com