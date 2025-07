Ho comprato una fetta della torta nuziale della regina Elisabetta la mangerò Se mi dovesse succedere qualcosa almeno morirò in grande stile La storia di Gerry Layton

Se anche voi siete affascinati dal fascino delle rare testimonianze storiche, immaginate di possedere un pezzo di storia reale da gustare. Gerry Layton, l’imprenditore inglese, trasforma la sua passione in un gesto audace e simbolico: non solo colleziona, ma consuma le preziose fette di torte nuziali della famiglia reale britannica. Un gesto che mette in discussione il confine tra passione e provocazione, e che ci invita a riflettere sulla nostra percezione del valore storico.

C'è chi colleziona francobolli, chi opere d'arte, e chi, come l'imprenditore inglese Gerry Layton, fette di torte nuziali della famiglia reale britannica. Ma a differenza di un normale collezionista, Layton non si limita a conservare i suoi cimeli: ha intenzione di mangiarli. E il suo ultimo acquisto, come riporta il Corriere della Ser a citando la stampa britannica, è un pezzo di storia: una fetta della torta del matrimonio tr a l'allora principessa Elisabetta e Filippo di Grecia, celebrato il 20 novembre 1947. Il " raro pezzo di torta nuziale (senza glassa) nella scatola originale " – come recitava la descrizione della casa d'aste Reeman Dansie Auctioneers di Colchester – è stato battuto lo scorso primo luglio per 2.

Venduta all'asta una fetta della torta nuziale della regina Elisabetta - Un pezzo di storia, avvolto nel mistero e nella dolcezza, è stato recentemente venduto all’asta: una fetta della torta nuziale della Regina Elisabetta.

