Ho 36 anni ma vengo scambiato per un adolescente Il mio segreto per non invecchiare mai? È Dio | lo confessa Luan Reis Oliviera

A 36 anni, vengo spesso scambiato per un adolescente, e il mio segreto per mantenere questa giovinezza sorprendente? Lo svelano personaggi come Luan Reis Oliveira e il milionario Bryan Johnson, che investono fortune per rallentare l'invecchiamento. Ma anche uomini comuni, come quelli di TikTok, conquistano follower condividendo il loro trucco: un fisico da 17enne e una vita che sfida il tempo. Scopriamo insieme i loro segreti sorprendenti.

Il più famoso è senza dubbio il milionario Bryan Johnson che spende due milioni di dollari all’anno per vivere per sempre e rallentare il processo di invecchiamento. Poi ci sono altri uomini “normali” che raggiungono la popolarità su TikTok con un semplice assunto: “Sono un modello di 36 anni con un fisico di un 17enne. Il mio fiso e il mio corpo hanno sfidato le leggi dell’invecchiamento”. Centinaia di video pubblicati su TikTok, generalmente ripresi all’interno e nei dintorni della sua abitazione a São João dos Patos, località situata a 3.750 chilometri a nord di Rio de Janeiro, mostrano il signor Oliviera mentre sostiene con convinzione di assomigliare ancora al se stesso adolescente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho 36 anni ma vengo scambiato per un adolescente. Il mio segreto per non invecchiare mai? È Dio”: lo confessa Luan Reis Oliviera

