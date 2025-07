Herbie Hancock all' Auditorium Parco della Musica

Herbie Hancock, leggenda vivente del jazz e della musica moderna, arriva in Italia per un evento imperdibile alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica lunedì 14 luglio. Con oltre cinquant’anni di innovazione e 14 Grammy Awards, Hancock ha rivoluzionato il panorama musicale, sfidando ogni confine tra generi. Preparati a vivere un’esperienza unica, dove il talento si fonde con la passione, lasciandoti senza fiato. La sua musica ti trasporterà in un viaggio senza confini.

Herbie Hancock, icona della musica moderna, arriva nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica lunedì 14 luglio. Nel corso delle sue esplorazioni, ha trasceso limiti e generi mantenendo la sua voce inconfondibile. Con una carriera illustre che dura da cinque decenni e 14 Grammy Awards, tra.

