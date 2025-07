Hell is Us è Gold ecco i requisiti di sistema per PC

Dopo anni di impegno, Hell is Us è pronto a conquistare i videogiocatori di tutto il mondo. Lo sviluppatore Rogue Factor ha annunciato che il gioco è ufficialmente in fase Gold, con uscita prevista per il 4 settembre su PS5, Xbox Series XS e PC. Per goderti questa avventura ricca di azione e elementi RPG al massimo delle performance, ecco i requisiti di sistema essenziali...

Dopo anni di lavoro ininterrotto, lo sviluppo di Hell is Us è finalmente finito: lo sviluppatore Rogue Factor ha annunciato che il gioco è entrato ufficialmente in fase Gold, il che significa che lo sviluppo è terminato e la data d’uscita del 4 settembre è confermata. Pubblicato da Nacon, l’action adventure con elementi RPG sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, con il team che ha descritto il titolo come il frutto di una “passione sconfinata”, e ha anticipato l’arrivo di nuove sorprese prima del lancio: si potrebbe trattare di contenuti extra, segreti nascosti o una nuova demo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Hell is Us è Gold, ecco i requisiti di sistema per PC

In questa notizia si parla di: hell - gold - ecco - requisiti

Hell is Us: ecco i requisiti essenziali per un gameplay eccezionale su PC!; Hell is Us: dai requisiti PC ai livelli di difficoltà, le ultime novità da Rogue Factor; Hell is Us: Esplora un mondo devastato tra battaglie e enigmi da risolvere.

Hell is Us: ecco i requisiti essenziali per un gameplay eccezionale su PC! - Hell is Us è il Dark Fantasy che molti giocatori attendono per l'estate del 2025. Si legge su everyeye.it

Hell is Us: dai requisiti PC ai livelli di difficoltà, le ultime ... - MSN - Le elevate specifiche PC di Hell is Us snocciolate dai Requisiti ufficiali spingono gli sviluppatori di Rogue Factor a fornire un importante chiarimento Il mondo ... Lo riporta msn.com