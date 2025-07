Helena e Javier la verità sulla lite in strada a Milano | parla anche chi c’era

Una lite in strada a Milano ha scatenato il gossip, mostrando Helena Prestes e Javier Martinez, due ex concorrenti del Grande Fratello, coinvolti in un acceso diverbio mentre pedalavano. Chi ha immortalato in esclusiva quei momenti, rafforzando l’attenzione attorno a una coppia che, tra alti e bassi, non conosce la noia. Ma cosa bolle in pentola per loro? La risposta sta nel nuovo capitolo della loro convivenza, che…

Litigio in strada a Milano per Helena Prestes e Javier Martinez, i quali non sanno neanche che vuol dire la noia. A documentare il tutto è Chi, che condivide in esclusiva gli scatti che ritraggono i due ex concorrenti del Grande Fratello che litigano mentre sono a bordo delle loro bici. Un momento che, in realtà, non dovrebbe per nulla preoccupare i loro fan. Infatti, si parla anche di convivenza per i due ex gieffini, in una nuova casa, che dovrebbe diventare il loro nido d’amore per formare la famiglia che tanto desiderano. Vediamo insieme cosa esce fuori da questi scatti e come stanno davvero le cose. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena e Javier, la verità sulla lite in strada a Milano: parla anche chi c’era

In questa notizia si parla di: helena - javier - strada - milano

Mister Movie | Helena e Javier: Bebè in Arrivo o Tattica Mediatica? Shaila Gatta Sospetta! - Rumors di gravidanza circolano attorno a Helena e Javier, coppia del Grande Fratello, suscitando sospetti e frecciatine, in particolare da Shaila Gatta.

Crisi superata? Quando pensavamo che tra Helena Prestes e Javier Martinez fosse tutto finito... ecco spuntare un video in treno che smentisce ogni voce di crisi. Ma andiamo con ordine Cosa è successo? Dopo settimane di gossip infuocati e dichiarazi Vai su Facebook

Helena e Javier si sono lasciati? L'ex fidanzato Carlo Motta vuota il sacco (ma poi cancella tutto); È incinta? Dopo il Grande Fratello Helena Prestes e Javier Martinez si preparano a diventare genitori; Gessica Notaro a supporto dell’amico Javier: “Denuncerò chi lo insulta”, poi smette di seguire Helena Prestes.

Grande Fratello, tensione tra Helena e Javier: lite per strada e rientro a casa separati - I fotografi hanno immortalato una discussione che Helena e Javier hanno avuto a Milano: i due sono andati via in bici, ma separatamente ... Come scrive it.blastingnews.com

Helena Prestes e Javier Martinez convivono ufficialmente? Il dettaglio notato dai fan/ Crisi superata? - Helena Prestes e Javier Martinez sembrano aver superato alla grande la crisi che li aveva colpiti di recente. Segnala ilsussidiario.net