Harry Potter | il set di Hogwarts è in costruzione!

Il magico mondo di Harry Potter si sta reinventando con il nuovo set di Hogwarts, attualmente in fase di costruzione. La produzione HBO sta creando ambientazioni autentiche e suggestive, come Privet Drive e il Binario 9¾, mentre la Sala Grande promette di lasciare senza fiato. Con dettagli curati e un’interpretazione impressionante, l’attesa cresce: presto potremo immergerci nuovamente nella magia di Hogwarts, vivendo avventure indimenticabili come mai prima d’ora.

Il prossimo reboot di Harry Potter della HBO deve ancora trovare alcuni ruoli chiave, e intanto i set per la serie cominciano a essere costruiti. Abbiamo visto Privet Drive e una versione ridotta del Binario 9Âľ, e foto di quella che sembra la Sala Grande di Hogwarts sono state pubblicate online. Non mostrano molto, ma tutto indica che si tratta di un’interpretazione adeguatamente impressionante di un luogo chiave nei libri. e nei film. Superare ciò che abbiamo visto in sala non sarĂ un’impresa facile, anche se questo vale per ogni luogo che verrĂ ricreato in Harry Potter. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: harry - potter - hogwarts - costruzione

HBO rinnova Harry Potter: Silente, conflitti narrativi e il ritorno di Radcliffe - HBO ha ufficialmente rinnovato la serie TV di Harry Potter, suscitando un acceso dibattito tra i fan.

