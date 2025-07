Halo | Combat Evolved Remake includerà esclusivamente la campagna per un insider

Se sei appassionato di Halo e desideri rivivere la campagna storica in una veste tutta nuova, l’atteso Halo: Combat Evolved Remake sta prendendo forma. Secondo l’insider Rebs Gaming, il progetto, avviato nel 2023 e previsto per il 2026 come celebrazione dell’anniversario, offrirà esclusivamente la modalità campagna, senza supporto multiplayer. Ma quali altre sorprese ci riserva questa rivisitazione epica?

Secondo quanto rivelato dal noto insider Rebs Gaming, Halo: Combat Evolved Remake è effettivamente attualmente in sviluppo, ma includerà esclusivamente la modalità campagna. Stando all’insider il progetto, iniziato nel 2023 e previsto per il 2026 come parte di un’iniziativa “Anniversary”, rappresenta una nuova visione del titolo originale, ma senza il supporto al multiplayer. Insider Gaming segnala che le fonti interne indicano che non c’è alcun piano per includere modalità online nel remake. Questo non sarebbe sorprendente, considerando che anche la precedente versione “Anniversary” di Halo CE si appoggiava al multiplayer di Halo Reach. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Halo: Combat Evolved Remake includerà esclusivamente la campagna, per un insider

