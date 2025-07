Hailey Bieber porta i pois in trend | la manicure dell’estate 2025 è lucida leggera e super cool

Se avete visto ovunque i pois, allora non vi siete sbagliati. Sì, perchĂ© sarĂ questo il trend dell’estate. Non quelli rĂ©tro e scontati, ma reinterpretati in chiave beauty da Hailey Bieber, che ancora una volta detta tendenza con piccoli tocchi apparentemente semplici, ma decisamente d’effetto. Hailey Bieber porta ad un livello successivo le sue Glazed nails e le fa diventare a pois. Hailey Bieber ha scelto l’isola di Maiorca per lanciare il suo Rhode Summer Club, in collaborazione con Beach Club Gran Folies. Un evento pensato per celebrare la sua linea beauty, Rhode, che per l’occasione ha avuto anche un’accattivante novitĂ : il Lip Tint al gusto Lemontini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Hailey Bieber porta i pois in trend: la manicure dell’estate 2025 è lucida, leggera e super cool

