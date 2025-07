Hailey Bieber in giallo mostra il lato B e… offre Lemontini

Hailey Bieber conquista Maiorca con stile e un sorriso smagliante, ma dietro il look glamour si cela un obiettivo ben preciso: promuovere “Lemontini”, la novità di Rhode, il brand di make-up e skincare che ha recentemente venduto a E.l.f. Beauty. La star americana sceglie l’Europa come palcoscenico per il suo successo, dimostrando che anche in vacanza si può essere fashion e ambiziosi. La sua fuga mediterranea si trasforma in una potente strategia di marketing...

L'Europa si conferma la meta estiva preferita dalle star americane. Anche Hailey Bieber ha scelto il Vecchio Continente, e in particolare Maiorca, per un fuga mediterranea. Per lei però non è solo relax. La top model e imprenditrice è arrivata in Spagna con un obiettivo ben preciso: lanciare "Lemontini", l'ultima novità di Rhode, il brand di make-up e skincare da lei fondato, che è di recente stato venduto al colosso E.l.f. Beauty, per la cifra record di un miliardo di dollari. Un marchio che continua a cavalcare l'onda del successo, anche grazie alle sapienti campagne pubblicitarie social con Hailey protagonista.

