Ha crisi di vomito per due anni | poi i medici scoprono cosa gli stava succedendo

Per due anni, una giovane americana ha vissuto un calvario di crisi ripetute, senza trovare alcuna spiegazione o sollievo. Nonostante numerosi tentativi diagnostici e terapie, il mistero rimaneva fitto. Soltanto un dettaglio apparentemente insignificante in un esame delle urine avrebbe finalmente svelato l’origine di questa sofferenza, aprendo la strada a una cura efficace e cambiando per sempre la sua vita.

Per due anni, ogni mese, una ragazza americana di 23 anni ha varcato le porte del pronto soccorso della sua cittĂ , sopraffatta da crisi violente di vomito, nausea debilitante e dolori addominali intensi. I medici hanno tentato ogni via: test diagnostici, terapie per disturbi gastrointestinali legati al suo diabete di tipo 1, persino procedure invasive. Ma nulla sembrava portare sollievo. Solo un esame delle urine, e un dettaglio apparentemente secondario, hanno permesso ai sanitari del Piedmont Athens Regional Medical Center, in Georgia, di scoprire l'origine dei suoi disturbi: la sindrome da iperemesi da cannabinoidi, nota come CHS.

