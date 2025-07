Ha abbaiato e ci ha allarmati Ci ha permesso di fuggire sani e salvi dalla tragedia | un cane eroe salva 67 persone prima che una frana distruggesse il villaggio

Un gesto di coraggio e lealtà che ha fatto la differenza: un cane, appena adottato da poche settimane, ha salvato 67 vite abbaiando incessantemente per allertare gli abitanti del villaggio di Siyathi, nel distretto di Mandi, prima che una devastante frana lo distruggesse completamente. Questa incredibile storia ci ricorda quanto il nostro fedele amico a quattro zampe possa essere un vero eroe. La sua intelligenza e sensibilità sono un esempio di altruismo e coraggio.

Una storia incredibile con un cane eroe che ha salvato 67 vite, prima che una frana si abbattesse su un villaggio per raderlo poi completamente al suolo. I sopravvissuti hanno attribuito al cane, adottato solo poche settimane fa, il merito di averli allertati abbastanza presto, abbaiando forsennatamente, da permettere loro di fuggire sani e salvi dalla tragedia. Gli abitanti del villaggio di Siyathi, nel distretto di Mandi, nello stato settentrionale indiano dell’Himachal Pradesh, hanno raccontato che il cane di 5 mesi ha iniziato ad abbaiare intorno all’una di notte del 30 giugno, proprio mentre forti piogge provocavano il crollo di un pendio che ha distrutto almeno una dozzina di case. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

