Gyokeres Juventus l’attaccante svedese ha deciso | è rottura totale con lo Sporting Lisbona vuole solo quel club! Cosa sta filtrando adesso

Viktor Gyokeres, il talentuoso attaccante svedese, ha preso una decisione drastica: rottura totale con lo Sporting Lisbona e una ferma volontà di trasferirsi solo in Premier League. Dopo aver comunicato la sua scelta cinque giorni fa, il giocatore sembra ormai deciso a lasciare il Portogallo per inseguire il suo sogno inglese. Ma cosa sta filtrando ora sul suo futuro? Scopriamolo insieme.

Gyokeres Juventus, lo svedese non ha altri club in testa che non sia quello di Premier League: la decisione è stata comunicata cinque giorni fa. Viktor Gyokeres, attaccante svedese attualmente sotto contratto con lo Sporting Lisbona, sta vivendo un'estate particolarmente movimentata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il giocatore ha deciso di non presentarsi agli allenamenti con il club portoghese durante la preparazione estiva. Questa decisione ha suscitato un gran fermento, soprattutto considerando che Gyokeres è stato un vecchio obiettivo di mercato della Juventus.

Viktor Gyokeres, protagonista con lo Sporting CP, ha stregato tutti con 39 gol stagionali. Dopo il trionfo, si è susseguito il gossip sul suo futuro, ma l'attaccante svedese non si è sbilanciato, lasciando aperte tutte le ipotesi.

