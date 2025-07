Guy Ritchie abbandona la regia di Road House 2

Il mondo del cinema si sorprende ancora: Guy Ritchie ha deciso di abbandonare la regia di Road House 2, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con molte domande. Mentre il progetto, con Jake Gyllenhaal nel ruolo di Dalton, si prepara a partire, resta da capire cosa abbia portato questa scelta inaspettata. La produzione, inizialmente programmata per settembre, ora si trova in bilico, alimentando aspettative e curiositĂ sulla nuova direzione della saga.

Guy Ritchie ha deciso di abbandonare la regia di Road House 2 ( qui la recensione del primo capitolo ). Non è ancora chiaro perchĂ© Ritchie abbia abbandonato il progetto di Amazon MGM, che vede Jake Gyllenhaal riprendere il ruolo principale di Dalton. La produzione del film dovrebbe iniziare a settembre. Will Beall (“Bad Boys: Ride or Die”, “Beverly Hills Cop: Axel F”) sta scrivendo la sceneggiatura di Road House 2. I dettagli della trama rimangono riservati. Tra i produttori figurano Charles Roven e Alex Gartner di Atlas Entertainment, oltre a Gyllenhaal per la sua Nine Stories Productions con Josh McLaughlin. 🔗 Leggi su Cinefilos.it