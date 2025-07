Gutierrez Juventus | possibile ritorno di fiamma per il laterale del Girona ma non è il primo nome in lista Le ultimissime

Il nome di Miguel Gutierrez torna a circolare con insistenza nel calciomercato della Juventus, alimentando speranze e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. L'esterno del Girona potrebbe rappresentare un’opportunità a basso costo, ma attenzione: non si tratta ancora della prima scelta in lista. Le ultime indiscrezioni svelano i piani della società bianconera, pronti a sorprendere ancora una volta nel mercato estivo. Ma quali sono le vere possibilità di un ritorno di fiamma?

sul mercato bianconero. Tra i calciatori accostati al calciomercato Juventus nel corso di queste ultime settimane c'è anche Miguel Gutierrez, esterno di proprietà del Girona da diverso tempo nel mirino del club bianconero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i bianconeri lo starebbero valutando con attenzione anche se il suo nome non è il primo nella lista di Comolli. In pole position, al momento, c'è infatti Dodo della Fiorentina.

Juventus, Arthur pedina nella trattativa per Gutierrez - La Juventus sta intensificando i suoi sforzi per acquisire Miguel Gutierrez, talentuoso terzino del Girona.

Wesley promosso all’esame Comolli: Juve, tutto sul possibile colpo mercato Il dg bianconero a Miami per vedere il match col Bayern: il Flamengo spara alto, ma il terzino vuole l’Europa Che Wesley França sapesse correre più veloce degli altri già si sapeva. S Vai su Facebook

Gutierrez nel mirino di Napoli e Juventus, il Girona fissa il prezzo (salatissimo); Gutierrez-Juventus, dalla Spagna: 35 milioni al Girona; Adios Juve, il Milan paga la clausola da 35 milioni: i dettagli.

Mercato Juve, si infiammano le trattative sulle fasce: spuntano tre nomi da regalare a Tudor. Di chi si tratta e quanto sono fattibili questi colpi - Mercato Juve, si infiammano le trattative sulle fasce: tutti i giocatori monitorati dai bianconeri e i dettagli Il mercato Juve continua a lavorare con determinazione sul mercato, focalizzandosi ora s ... Segnala juventusnews24.com