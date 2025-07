Guida in stato di ebbrezza | prosciolto dopo quattro anni

Dopo un procedimento lungo e complesso, un uomo fermato a Salerno nel giugno 2018 per guida in stato di ebbrezza e senza patente è stato prosciolto dopo quattro anni di attesa. La sua vicenda mette in luce le sfide della giustizia e l'importanza di rispettare le norme stradali. Una storia che ci ricorda come la verità possa emergere anche nei casi più complicati, restando sempre al centro dell'attenzione.

Era stato fermato a Salerno dai Carabinieri nel giugno del 2018, alla guida senza patente e con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammilitro. La patente gli era stata revocata dal Prefetto di Avellino un anno prima per reiterate violazioni del Codice della Strada. Dopo un procedimento durato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

