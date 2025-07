Guida alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni 2025 26 dal 14 al 25 luglio | date criteri e chi può partecipare

Se sei un docente, educativo o ATA alla ricerca di opportunità per ottenere assegnazioni provvisorie o utilizzazioni per l’anno scolastico 2025/26, questa guida è ciò che fa per te. Dal 14 al 25 luglio 2025, potrai presentare la domanda seguendo i criteri aggiornati dal nuovo CCNI triennale. Scopri chi può partecipare, quali sono le basi e le procedure per garantirti la migliore posizione possibile. Sei pronto a fare il primo passo verso il tuo nuovo incarico?

Le domande di assegnazioni provvisorie e utilizzazione per il personale docente, educativo e ATA dell’anno scolastico 202526 potranno essere presentate dal 14 al 25 luglio 2025. Il nuovo CCNI per il triennio 202528 conferma criteri, deroghe e motivazioni già adottati nei precedenti anni. Ecco una guida completa su chi può partecipare, su quali basi e . Guida alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni 202526 dal 14 al 25 luglio: date, criteri e chi può partecipare . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

