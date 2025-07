Guida al cast e ai personaggi di Ballard | scopri i volti dello spin-off di Bosch

Se sei un appassionato di crime e mistero, non puoi perderti "Ballard", lo spin-off di Bosch disponibile su Prime Video. Questa nuova serie porta sullo schermo i volti di talentuosi attori che interpretano la squadra di polizia di Los Angeles, immersa in intrighi complessi e casi irrisolti. Scopri insieme a noi tutti i dettagli del cast e i personaggi di questa avvincente avventura, per entrare nel cuore della città e dei suoi enigmi.

Lo spin-off di Bosch su Prime Video, Ballard, vede protagonisti un gruppo di attori di grande talento che interpretano la squadra della polizia di Los Angeles incaricata di risolvere casi irrisolti, oltre agli altri abitanti della città . L’autore Michael Connelly è il creatore di tantissime storie e personaggi fantastici. La serie Bosch ha riscosso un enorme successo su Prime Video, dando vita a due spin-off: Bosch: Legacy e Ballard. Ballard segue le vicende della detective Renee Ballard, incaricata di dirigere la squadra che si occupa dei casi irrisolti della polizia di Los Angeles. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Personaggi e attori di Ballard: scopri il cast dello spin-off di Bosch - Sei pronto a scoprire i volti dietro le indagini di "Ballard"? La nuova serie spin-off di Bosch su Prime Video porta sullo schermo un cast di attori talentuosi, pronti a immergerci nel mondo delle cold cases dell'LAPD.

Dal 9 luglio su Prime Video, Renée Ballard prende il posto di Harry Bosch. Volto di Maggie Q, la detective nata dai romanzi di Michael Connelly guida l’unità cold case di Los Angeles e svela il marcio dentro il Dipartimento. di @CLCasiraghi Vai su X

«Ballard sarebbe arrivata presto a prendersi un pezzo di questo universo narrativo. » La promessa di Michael Connelly si sta trasformando in realtà : dopo il successo di Bosch, che dieci anni fa ha portato per la prima volta in tv il detective creato dallo scrittore, Vai su Facebook

