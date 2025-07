guida ai vini della puglia

Brindisi, la Puglia incanta con i suoi vini ricchi di storia e autenticità. Dalle celebri rosse del Salento ai bianchi freschi delle Murge, questa regione offre un mosaico di sapori che riflettono il suo paesaggio variegato e il clima solare. Scopriamo insieme le eccellenze enologiche di questa terra affascinante, dove ogni sorso racconta una tradizione millenaria e un microcosmo di emozioni da esplorare. Preparati a un viaggio nel cuore dei vini pugliesi!

La Puglia si estende come un lungo stivale proteso verso il Mediterraneo, dove il sole splende per oltre trecento giorni l’anno e le brezze marine modellano un paesaggio viticolo unico. Questa regione, che produce circa il 17% del vino italiano, presenta una morfologia straordinariamente diversificata: dalle colline calcaree delle Murge ai terreni sabbiosi del Salento, dai suoli argillosi del Tavoliere alle rocce tufacee della provincia di Brindisi. Il clima mediterraneo pugliese, caratterizzato da inverni miti ed estati calde e asciutte, crea condizioni ideali per la viticoltura. Le costanti brezze marine contribuiscono ad una sana crescita delle viti, mentre le significative escursioni termiche tra giorno e notte permettono alle uve di sviluppare profumi intensi e una buona acidità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com