Le tensioni in Ucraina sembrano prendere una nuova piega, con le forniture militari statunitensi verso Kiev che sono ufficialmente riprese. Zelensky ha annunciato che, grazie a "buoni segnali" da Washington e dagli alleati europei, tutti i rapporti di fornitura sono stati ripristinati. La cooperazione tra Ucraina e USA si intensifica, rafforzando la volontĂ di resistere e di lavorare insieme per un futuro di pace e stabilitĂ .

Volodymyr Zelensky ha annunciato che le forniture militari degli Stati Uniti all’ Ucraina sono riprese. Il presidente lo ha confermato spiegando che ci sono stati «buoni segnali dagli Usa e dai nostri amici europei. Tutti i rapporti di fornitura sono stati ripristinati. In un messaggio su Telegram ha poi proseguito affermando: «Continuiamo a lavorare la prossima settimana con la squadra degli Stati Uniti a livello militare, compresi i nostri militari con il generale Kellog». Sobolev: «La Conferenza a Roma è la piĂą produttiva di sempre». Poco prima Reuters aveva diffuso la notizia dell’approvazione da parte della commissione Difesa del Senato statunitense di uno stanziamento da 500 milioni proprio per l’assistenza alla sicurezza di Kyiv. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Guerra in Ucraina, Zelensky: «Le forniture degli Usa a Kyiv sono riprese»

