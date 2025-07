Guerra in Ucraina Cremlino | schierare truppe Ue sarebbe inaccettabile

La crisi in Ucraina continua a scuotere gli equilibri internazionali, con tensioni che si intensificano. La Russia ha ribadito la sua ferma opposizione al possibile dispiegamento di truppe europee nel paese, definendolo «inaccettabile». Questa posizione rischia di inasprire ulteriormente il confronto e di complicare le dinamiche diplomatiche. Comprendere le parole di Mosca è fondamentale per interpretare i futuri sviluppi di una situazione delicata e cruciale per la stabilità globale.

Il dispiegamento in Ucraina di truppe dei Paesi europei appartenenti alla cosiddetta «coalizione dei volonterosi», come suggerito dal presidente francese Emmanuel Macron, sarebbe «inaccettabile» per la Russia. Lo ha dichiarato in conferenza stampa, riporta Tass, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Siamo profondamente delusi nel constatare che messaggi assolutamente comprensibili e coerenti.

