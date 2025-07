Guerra dei dazi | Evan Smith Altana e l’AI che cambia le regole del gioco

Nell’arena globale dei dazi, l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando le strategie commerciali. Evan Smith, CEO di Altana AI, svela come la sua tecnologia mappi miliardi di transazioni per orchestrare dazi "chirurgici" e colpire con precisione millimetrica, evitando il caos. Un cambio di paradigma che potrebbe ridisegnare le regole del gioco internazionale, aprendo nuovi scenari di confronto e negoziazione. La vera domanda è: siamo pronti a questa evoluzione?

La guerra dei dazi entra nell’era dell’intelligenza artificiale. In questa intervista a Giorgio Rutelli di Adnkronos, Evan Smith, CEO di Altana AI, che lavora anche con l’Amministrazione Trump, spiega come la sua piattaforma mappa miliardi di transazioni e rende possibili dazi “chirurgici”, capaci di colpire un solo anello della supply chain senza destabilizzare l’intero mercato. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Guerra dei dazi: Evan Smith (Altana) e l’AI che cambia le regole del gioco

In questa notizia si parla di: guerra - dazi - evan - smith

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno siglato un accordo per ridurre i dazi doganali aggiuntivi per un periodo di 90 giorni.

La guerra dei dazi entra nell’era dell’AI: parla Evan Smith; Guerra dei dazi: Evan Smith (Altana) e l’AI che cambia le regole del gioco.

Guerra commerciale senza bombe: l’arma segreta è l'intelligenza artificiale - Intervista al Ceo di Altana: dazi mirati, reshoring e nuove alleanze. Riporta msn.com

Guerra dei dazi, la grande paura | Corriere.it - Al momento, i primi segnali dopo l’annuncio del «Liberation day», ovvero l’imposizione dei dazi americani al mondo, sembrano tutti molto negativi. Come scrive corriere.it