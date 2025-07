Guerra commerciale senza bombe | l’arma segreta è l’intelligenza artificiale

In un mondo dove le battaglie economiche si combattono senza bombe, l'intelligenza artificiale si rivela l'arma segreta più potente. Mentre Trump prepara la sua missiva ai partner commerciali con nuovi dazi, una nuova era di guerra commerciale si materializza: quella della strategia digitale e dell'innovazione. Un conflitto invisibile che potrebbe cambiare le regole del gioco globale, aprendo scenari sorprendenti e sfide inaspettate per il futuro.

(Adnkronos) – Negli ultimi giorni si è riaccesa la guerra commerciale. Nell’attesa della lettera di Trump ai principali partner commerciali – Ue inclusa – con l’elenco dei nuovi dazi che entreranno in vigore ad agosto. Secondo alcune indiscrezioni, si tratta di disposizioni “reciproche” per Paese e settore, con un’aliquota di base del 10% e scaglioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

