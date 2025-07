Guasto sulla linea l' odissea dei viaggiatori sul Frecciarossa Roma-Lecce | Fermi per ore nel nulla di notte

Una notte di stress e incertezza ha avvolto i viaggiatori del Frecciarossa Roma-Lecce, bloccati per ore nel nulla a causa di un guasto alla linea elettrica. Partiti alle 17:58 da Roma Termini, sono rimasti fermi alle 23:34 nella stazione di Cerignola Campagna, lasciando tutti con il fiato sospeso. Una disavventura che solleva interrogativi sulla sicurezza e l’efficienza dei nostri treni di alta velocità .

Giornata nera quella vissuta dai passeggeri del Frecciarossa 8323 partito da Roma Termini alle 17:58 del 10 luglio e diretto a Lecce. A causa di un guasto alla linea elettrica, il convoglio si è fermato alle 23:34 nella stazione di Cerignola Campagna, in mezzo alla campagna foggiana, dove è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

