Guardia il Teatro di Donna Peppa porta in scena La Duchessa di Forcella

Nel cuore antico del Sannio, un teatro vibrante di storia e passione si prepara a incantare il pubblico. Sabato 13 luglio alle 20:30, il Teatro di Donna Peppa presenta gratuitamente “La Duchessa di Forcella”, uno spettacolo emozionante con oltre venti interpreti, per celebrare i 25 anni di un gruppo teatrale che ha fatto della cultura una vera e propria tradizione. Non perdete questa straordinaria occasione di vivere un’esperienza unica, dove arte e memoria si incontrano in un abbraccio senza tempo.

Comunicato Stampa Sabato 13 luglio alle 20:30, spettacolo gratuito con oltre venti interpreti per celebrare i 25 anni del gruppo teatrale Nel cuore antico del Sannio, dove ogni pietra racconta una storia e ogni scorcio è intriso di memoria, Il

In questa notizia si parla di: guardia - teatro - donna - peppa

