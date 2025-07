Guardate lì Macron umiliato ancora da Brigitte è successo davanti a re Carlo

Un momento altamente significativo che ha messo in luce le dinamiche diplomatiche tra Francia e Regno Unito. Tuttavia, tra i riflettori e gli applausi, alcune tensioni sembrano emergere, come dimostrano gli ultimi episodi che coinvolgono Macron e Brigitte, suggerendo come la politica e la vita privata si intreccino spesso in modo inaspettato, alimentando il gossip e lasciando tutti con il fiato sospeso.

La recente visita di Stato a Londra del presidente francese Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte ha catalizzato l’attenzione della stampa internazionale non solo per il valore simbolico dell’evento, ma anche per una serie di episodi che hanno suscitato curiosità e alimentato il gossip politico. Si è trattato della prima visita ufficiale nel Regno Unito da parte di un capo di Stato dell’Unione europea dopo la Brexit, un momento altamente significativo che ha visto Macron accolto con tutti gli onori dalla famiglia reale britannica. All’aeroporto lo hanno ricevuto il principe William e la principessa Kate, mentre a Windsor sono stati i sovrani Carlo III e Camilla a fare gli onori di casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

