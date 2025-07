Grosseto incendio in campeggio | evacuate 600 persone

Il 10 luglio, un violento incendio ha scosso Rocchette, nella splendida Castiglione della Pescaia, mettendo a rischio la sicurezza di circa 600 persone in un campeggio. Le fiamme, originate da un guasto a un dissalatore, hanno causato esplosioni di bombole di gas, richiedendo un rapido intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. I turisti sono stati trasferiti in strutture di accoglienza come il...

Il 10 luglio un violento incendio è scoppiato in un campeggio a Rocchette, località di Castiglione della Pescaia (Grosseto), costringendo all'evacuazione circa 600 persone. Le fiamme, partite da un'avaria a un dissalatore, hanno causato l’esplosione di alcune bombole di gas. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, volontari, elicotteri antincendio e autobotti dell’Esercito. I turisti sono stati trasferiti in strutture di accoglienza come il palazzetto dello sport e Casa Mora. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Grosseto, incendio in campeggio: evacuate 600 persone

Un grande iincendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi nel campeggio Santapomata nella zona di Roccamare, Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, vicino a Le Rocchette. Seicento persone evacuate dai resort e dai camping della zona, molti tu

Forte #incendio con 600 persone evacuate da un #campeggio, a Castiglione della Pescaia, in provincia di #Grosseto. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore. Sul posto volontari e i vigili del fuoco. Ci sono anche

