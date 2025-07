Grave incidente sull’asse interurbano | fumo nero dalla galleria di Mapello un morto

Un grave incidente sull’asse interurbano di Mapello ha sconvolto la giornata di venerdì 11 luglio: un'automobile e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un drammatico scontro, causando un’enorme colonna di fumo nero e la perdita di una vita. La dinamica resta ancora da chiarire, mentre le autorità stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto. Rimanete aggiornati per tutti gli sviluppi.

Mapello. Un grave incidente che ha coinvolto anche un mezzo pesante si è verificato alle 14 di venerdì 11 luglio nella galleria di Mapello, sull’asse interurbano. Una lunga colonna di fumo nero si è alzata da entrambi gli sbocchi del tunnel. La dinamica resta ancora da chiarire. Stando alle prime indiscrezioni, nel sinistro avrebbe perso la vita un uomo. Sul posto sono intervenute due ambulanze, due automediche, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polfer. La galleria è momentaneamente inagibile e nella zona si sono formate lunghe code. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Grave incidente sull’asse interurbano: fumo nero dalla galleria di Mapello, un morto

