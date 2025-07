Grave incidente sulla Togliatti 30enne investito fa un volo di 3 metri | auto pirata scappa

Un grave incidente scuote Centocelle, Roma, sulla Palmiro Togliatti: un 30enne è stato investito e ha fatto un volo di tre metri, riportando ferite serie alla testa. L’auto pirata, che non si è fermata, ha lasciato sul luogo una scena di caos e preoccupazione. La speranza ora è che le forze dell’ordine possano catturare il responsabile e far luce su quanto accaduto. Continua a leggere per conoscere gli ultimi sviluppi.

