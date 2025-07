Grande successo per le passeggiate serali ai Fori sold out in pochi giorni

Grande successo per le passeggiate serali ai Fori Imperiali, che si confermano un appuntamento imperdibile anche nel 2025, con tutti i tour già sold out in pochi giorni. Questa esperienza unica, tra storia, archeologia e magia del tramonto, ha conquistato romani e visitatori di tutto il mondo. Per soddisfare l’entusiasmo crescente, stiamo ampliando le date e migliorando l’offerta, così da permettere a tutti di vivere questa meravigliosa avventura notturna.

Le passeggiate serali ai Fori Imperiali si confermano un successo strepitoso anche per l’edizione 2025, registrando il tutto esaurito per quelle condotte in italiano già a pochi giorni dal lancio. L’opportunità di esplorare i Fori Imperiali dal tramonto a sera inoltrata, immergendosi in un’atmosfera unica che fonde storia, archeologia e bellezza, ha riscontrato un forte gradimento da parte di romani e turisti. Per rispondere alla grande richiesta, sono state aggiunte quattro nuove date: giovedì 4, 11, 18 e 25 settembre, in cui sono previste 6 visite ogni sera, tutte con guida in italiano, con partenze ogni mezz’ora dalle 19. 🔗 Leggi su Funweek.it

