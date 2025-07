Google migliora Cerchia e cerca in modalità orizzontale e Samsung ringrazia

Google rivoluziona la modalità Cerchia e cerca, offrendo un layout orizzontale più intuitivo e pratico. Questa innovazione rende l’esperienza utente ancora più fluida e immediata, migliorando la navigazione e l’efficienza delle ricerche. Samsung, sempre attenta alle evoluzioni del settore, esprime gratitudine per questa evoluzione che potenzia le funzionalità dei dispositivi Android. Scopriamo insieme come questa novità cambierà il nostro modo di interagire con la tecnologia.

Google punta a migliorare Cerchia e Cerca con due piccole aggiunte - Google si prepara a rivoluzionare Cerchia e Cerca con due piccole, ma significative, aggiunte: cronologia dei brani e traduzione integrata.

