Google Lens accoglie una nuova interfaccia ma perde un pezzo

Google Lens si rinnova con un'interfaccia più moderna e intuitiva, promettendo un'esperienza utente più fluida e coinvolgente. Tuttavia, questa innovazione porta con sé anche alcune perdite di funzionalità. Scopriamo insieme i dettagli di questa trasformazione e cosa riserva il futuro per questo strumento ormai indispensabile.

Google Lens inizia ad accogliere una nuova interfaccia, ma perde un pezzo: scopriamo insieme i cambiamenti in arrivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Lens accoglie una nuova interfaccia, ma perde un pezzo

In questa notizia si parla di: google - lens - interfaccia - perde

Novità in rollout per Google Messaggi e Drive; Search Live diventerà Google Lens? - Scopri le ultime novità in rollout: Google Messaggi (per i beta tester) e Google Drive Wen stanno introducendo nuove funzionalità, mentre Search Live potrebbe evolversi in Google Lens in futuro.

Google Lens accoglie una nuova interfaccia, ma perde un pezzo; Google rende Cerchia e Cerca ancora più utile e intuitivo: ecco come; Google rimuove la scorciatoia Lens da Cerchia e Cerca.

Google Foto: novità con Lens, Ricordi e interfaccia - La celeberrima applicazione di messaggistica istantanea Google Foto ha di recente messo in campo nuovi aggiornamenti lato server, che rendono ... Riporta news.fidelityhouse.eu

Google Lens testa una nuova interfaccia immersiva - TecnoAndroid - La nuova interfaccia, attualmente nascosta nel codice dell’app Fotocamera di Google versione 15. Secondo tecnoandroid.it