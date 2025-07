Google Foto si prepara a introdurre una nuova scheda per i principali strumenti creativi

Google Foto si appresta a rivoluzionare la sua interfaccia introducendo una nuova scheda dedicata agli strumenti creativi, offrendo agli utenti un modo più intuitivo e potente per personalizzare e valorizzare le proprie immagini. Questa novità promette di semplificare la modifica e l’editing, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e dinamica. Scopriamo insieme come questa innovazione potrebbe cambiare il modo di vivere e condividere le tue foto, portando la creatività a un livello superiore.

Sembra che Google abbia intenzione di apportare alcuni cambiamenti nell'app Foto introducendo una nuova scheda per gli strumenti creativi

