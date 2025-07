Gollini-show su Instagram | vacanze tra palestra mare e… Tony Effe

gollini show su Instagram: vacanze tra palestra, mare e momenti speciali con Tony Effe. Pierluigi Gollini, portiere della Roma, ha condiviso un recap estivo ricco di relax, allenamenti e incontri con amici, dimostrando che anche in vacanza il ritmo non si ferma. Tra scatti in palestra e al mare con Bryan Cristante, il suo profilo diventa un vero e proprio diario di stile e passione. Ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto un altro momento del suo...

Vacanze sì, ma senza perdere il ritmo. Pierluigi Gollini, portiere della Roma, ha condiviso su Instagram un recap fotografico delle sue settimane estive, tra relax, allenamenti e incontri speciali. Tra le immagini postate spiccano quelle in palestra e al mare in compagnia di Bryan Cristante, segno che il feeling tra i due giallorossi va ben oltre il rettangolo di gioco. Ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto un altro momento del suo tour estivo: Gollini ha infatti partecipato al concerto di Tony Effe al Circo Massimo, uno degli eventi musicali più attesi della stagione. Nel backstage, l’estremo difensore ha incontrato il rapper romano e gli ha regalato la maglia della Roma, immortalando il gesto con una foto che ha subito fatto il giro dei social. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gollini-show su Instagram: vacanze tra palestra, mare e… Tony Effe

