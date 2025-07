Golf femminile | Somi Lee in testa a metà Evian Championship 2025 Moresco out

Nel cuore di Evian-les-Bains, il quarto Major femminile del 2025 si infiamma con Somm Lee in testa dopo il secondo giro dell’Evian Championship. La giovane sudcoreana, con un impressionante -6 nella giornata e un totale di -10, si distingue tra le pretensioni di un quintetto e si prepara a dominare il weekend. Moresco, invece, lascia il campo, lasciando spazio all’emozione di questa nuova sfida. La gara promette ancora sorprese e emozioni fino alla fine.

In archivio anche il secondo giro dell'Evian Championship 2025, il quarto Major del circuito femminile di scena a Evian-les-Bains, in Francia. Dopo il sovraffollamento in testa della giornata di ieri, quest'oggi di leader ce n'è una sola e non fa parte di quel quintetto. Si tratta, infatti, della sudcoreana Somi Lee, autrice oggi di un -6 e nel complesso di un -10 che proietta al comando questa ventiseienne con un successo all'attivo sul tour LPGA nel Dow Championship a coppie (con Jin-hee Im). Alle sue spalle l'australiana Grace Kim, distante appena un colpo, e l'americana Jennifer Kupcho, che ne ha invece due di ritardo rispetto alla leader.

