Golf | Chris Gotterup vola nel secondo giro dello Scottish Open Laporta rimonta

Una giornata semplicemente straordinaria, quella che Chris Gotterup vive al Renaissance Club nel North Berwick, in Scozia. Lo Scottish Open vede il venticinquenne del Maryland volare, in tutti i sensi, al comando con un -9 fatto di soli birdie che fa capire quanto sia un venerdì perfetto per lui, che ha all’attivo una vittoria sul PGA Tour a maggio 2024 (Myrtle Beach Classic). -11 totale per il nativo di Easton, che cerca la qualificazione all’Open Championship (ci sono due spott disponibili). Alle sue spalle, secondo da solo, l’inglese Harry Hall, distante due colpi grazie al -6 odierno e capace di tenersi dietro un trio piuttosto rilevante di un colpo, quello formato da Matt Fitzpatrick (-7 oggi) e Marco Penge, suoi connazionali, più Ludvig Aberg, con lo svedese che nel finale di giro perde la possibilità di ripartire da secondo a causa di un bogey alla 18. 🔗 Leggi su Oasport.it