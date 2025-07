Golf Campionati Europei | tre squadre azzurre in semifinale

Gli Europei di golf regalano emozioni con tre squadre azzurre in semifinale! Nel primo turno di match play, le compagini Amateur e Girls hanno brillato conquistando il passo più importante, mentre i Boys avevano già assicurato la loro presenza con un giorno d’anticipo. Un risultato storico che testimonia il talento e la determinazione del movimento giovanile italiano nel panorama internazionale. Non è riuscita l’impresa alle...

Nel primo turno di match play di golf, ottime prove delle compagini azzurre Amateur e Girls, che hanno conquistato la semifinale, unendosi ai Boys che l’avevano ottenuta con un giorno d’anticipo, Ai Campionati Europei a squadre nel primo turno di match play ottime prove delle compagini azzurre Amateur e Girls, che hanno conquistato la semifinale, unendosi ai Boys che l’avevano ottenuta con un giorno d’anticipo. Non è riuscita l’impresa alle Ladies fermate dalla Francia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it