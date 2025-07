Goffredo Fofi morto a 88 anni | giornalista e saggista ha contribuito a rivalutare Totò

Goffredo Fofi, pilastro della cultura italiana, ci ha lasciato a 88 anni, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del cinema, del teatro e della critica. Con il suo spirito combattente e la passione per l’arte, ha rivoluzionato il modo di vedere e apprezzare figure come Totò, troppo spesso ignorate dalla critica ufficiale. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la cultura italiana, ma il suo lascito continuerà a ispirare nuove generazioni di estimatori e studiosi.

Goffredo Fofi, saggista, critico teatrale e cinematografico, editore, polemista, animatore culturale instancabile, è morto a 88 anni all’ Ospedale Cavalieri di Malta a Roma. Fondamentale è stato il suo contributo alla rivalutazione di Totò, attore sempre snobbato in vita dalla critica cinematografica. Lo scorso 25 giugno, come apprende l’Adnkronos, si era rotto il femore ed era stato operato. Fofi è stato una delle voci più lucide, radicali e controcorrente della cultura italiana. Intellettuale militante e voce scomoda della sinistra, ha attraversato il secondo Novecento con lo sguardo degli ultimi e degli esclusi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Goffredo Fofi morto a 88 anni: giornalista e saggista, ha contribuito a rivalutare Totò

