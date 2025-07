Goffredo Fofi il disobbediente

Goffredo Fofi, il disobbediente per eccellenza, ci ha lasciato l’11 luglio 2025 a Roma. Figura imprescindibile della cultura italiana, ha saputo sfidare le logiche politiche e di mercato con coraggio e coerenza, tessendo reti di pensiero e libertà. La sua eredità è un invito a non smettere mai di disobbedire, a coltivare il pensiero critico e la passione per il sapere. Leggi.

Goffredo Fofi, il disobbediente - Giuseppe Rizzo.

