Gli studenti alla Maturità non accettano di essere giudicati? Dovranno abituarsi ai voti che gli darà la vita | lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet si interroga

Gli studenti alla maturità di quest'anno si confrontano con un'entusiasmante ondata di proteste, tra boicottaggi e lettere aperte. La loro sfida ai voti e alle regole scolastiche rispecchia un bisogno di autonomia e riflette una generazione in cerca di ascolto. Ma Paolo Crepet avverte: queste proteste, seppur comprensibili, rischiano di essere sterili e tardive. È quindi il momento di chiedersi: come si può costruire un dialogo autentico tra giovani e sistema?

Scene mute agli orali, lettere aperte, boicottaggi, proteste contro i voti. L’estate 2025 verrà ricordata anche per gli “studenti ribelli” e le contestazioni all’esame di Maturità con storie ed episodi a catena, da Nord a Sud dell’Italia. Ma secondo lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet si tratta di proteste fuori tempo massimo: “Oltre ad essere tardi mi sembra anche un modo per salire facilmente agli onori delle cronache. Ma a cosa serve? Domani parleremo di altro e quindi la protesta non sarà servita a niente”, ha spiegato in un’intervista a Il Messaggero. Lo spunto è la scelta della studentessa di Belluno che qualche giorno fa si è presentata alla Maturità rifiutandosi di sostenere il colloquio orale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it