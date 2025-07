Gli Stati Uniti forniranno munizioni all’Ucraina per 300 milioni di dollari

Gli Stati Uniti rinnovano il loro impegno in Ucraina con una fornitura di munizioni da 300 milioni di dollari, segnando una svolta significativa nel supporto militare. Il presidente Donald Trump ha deciso di utilizzare i poteri straordinari a sua disposizione per rafforzare gli aiuti, dopo una fase di sospensione temporanea. Questa mossa strategica apre nuovi scenari nel contesto geopolitico e militare, evidenziando la determinazione americana di sostenere l'Ucraina in un momento cruciale.

Il presidente statunitense Donald Trump ha deciso di ricorrere ai poteri straordinari a sua disposizione per avviare una nuova spedizione di munizioni in favore dell' Ucraina, un'azione che, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, rappresenta la prima applicazione di tale facoltĂ nel corso del suo mandato. Le forniture militari, del valore stimato di 300 milioni di dollari, arrivano dopo la temporanea sospensione degli aiuti americani, motivata da «preoccupazioni relative ai bassi livelli di scorte». Trump aveva giĂ annunciato nei giorni precedenti l'intenzione di riprendere il supporto militare a Kyiv, in un contesto in cui gli Stati Uniti stanno valutando ulteriori misure di sostegno, anche tramite il coinvolgimento dei partner Nato.

