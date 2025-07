Gli Sporcelli di Roald Dahl in scena a Chioggia

Un’atmosfera magica sotto le stelle di Chioggia. Il 25 luglio alle 21.15, non perdere "Gli Sporcelli", uno spettacolo straordinario del Matàz Teatro ispirato al celebre racconto di Roald Dahl. Con Evarossella Biolo e Marco Artusi, ti immergerai in un mondo di ironia pungente e avventure irresistibili, perfetto per tutta la famiglia. Preparati a ridere, riflettere e vivere un’esperienza teatrale unica: ti aspettiamo sotto il cielo estivo!

Appuntamento imperdibile il 25 luglio, alle ore 21.15, con Gli Sporcelli, spettacolo portato in scena dal Matàz Teatro e tratto dal celebre racconto di Roald Dahl. A dare vita ai personaggi saranno Evarossella Biolo e Marco Artusi, in una serata di teatro all’aperto tra ironia tagliente e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: sporcelli - roald - dahl - scena

Gli Sporcelli di Roald Dahl in scena a Chioggia; The Twits: Netflix annuncia il film d’animazione dal romanzo di Roald Dahl; «Gli Sporcelli» di Matàz Teatro: Venerdì 25 nel chiostro del Museo la cattiveria si smaschera con la solidarietà.

Netflix offre un primo sguardo al film su Gli Sporcelli di Roald Dahl - Gli Sporcelli diventerà quindi un film d’animazione scritto e diretto da Phil Johnston (Ralph Spacca Internet), che arriverà su Netflix nel 2025. Lo riporta daninseries.it

Gli Sporcelli (The Twits), tutto sul nuovo film d'animazione da Roald Dahl - È la prima versione animata di un’entusiasmante serie di progetti di Roald Dahl in arrivo su Netflix, tra cui il prossimo ... Riporta ciakmagazine.it