Gli occhi del Barcellona su Lookman ma per cederlo l’Atalanta vuole almeno 50 milioni

Bergamo, 11 luglio 2025 – Non ci sono soltanto l’ Atletico Madrid e il Napoli sulle tracce di Ademola Lookman. Nelle ultime ore anche il Barcellona ha messo nel mirino il Pallone d’oro africano del 2024. Nessuna offerta ufficiale, per ora, ma i blaugrana stanno valutando seriamente l’opzione dell’ attaccante anglo-nigeriano per avere un ulteriore rinforzo offensivo. L’obiettivo primario dei catalani era la stella iberica Nico Williams, rimasto a Bilbao: svanito l’attaccante delle Furie Rosse il Barça starebbe orientandosi verso il mercato italiano, con due nomi su tutti, quelli del rossonero Leao e appunto di Lookman. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net