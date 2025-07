Gli emendamenti di Sud chiama Nord sono solo 40 e non sono mance l' uomo 56 esce allo scoperto

In un panorama politico spesso avvolto da silenzi e promesse non mantenute, “Sud Chiama Nord” fa emergere con forza la figura di Danilo Lo Giudice. Con soli 40 emendamenti e senza sbandierare eventi o manifestazioni, l’uomo 56 si impegna concretamente per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio messinese. Un esempio di dedizione e risultati tangibili che potrebbe cambiare il volto della città.

"Né eventi né manifestazioni, solo fondi per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio". Esce allo scoperto "l'uomo 56". E' Danilo Lo Giudice il politico impegnato a portare “risultati”, vale a dire contributi pubblici a Messina, per conto di Sud chiama nord, insieme allo stesso Cateno De. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

