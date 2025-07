Gli è crollato tutto addosso Riccardo Boni morto a 17 anni nella buca di sabbia

Una giornata che doveva essere spensierata si è trasformata in tragedia a Montaldo di Castro, dove Riccardo Boni, un ragazzo di appena 17 anni, ha trovato la morte mentre scavava una buca sulla spiaggia. Un incidente drammatico che ha sconvolto l’intera comunità e solleva domande sulla sicurezza nei luoghi di svago. La procura di Civitavecchia sta indagando, mentre il dolore per questa perdita improvvisa rimane vivido tra amici e familiari.

Un gioco finito in tragedia quello che ha spezzato la vita a Riccardo Boni, il 17enne morto mentre stava scavando una buca sulla spiaggia libera di Montaldo di Castro, nel Viterbese. I soccorritori hanno impiegato 40 minuti per individuare il punto in cui il ragazzo è stato inghiottito dalla sabbia. La procura di Civitavecchia, che indaga sull'accaduto, ha disposto il trasferimento della salma e nelle prossime ore valuterà se procedere o meno con l'autopsia. La tragedia. Il giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle ore 15 di ieri, il 17enne avrebbe cominciato a scavare una buca assieme alla sorella di 14 anni e ai fratellini di 8 e 5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Gli è crollato tutto addosso". Riccardo Boni, morto a 17 anni nella buca di sabbia

In questa notizia si parla di: riccardo - boni - morto - buca

Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo. «Una giornata maledetta» - Una giornata apparentemente spensierata si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto tutti. Riccardo Boni, solo 17 anni, ha perso la vita nel crollo di un tunnel di sabbia, sepolto sotto tonnellate di granelli e lasciato in balia del silenzio della spiaggia.

Si chiamava Riccardo Boni il 17enne morto sepolto sotto la sabbia a Montalto di Castro, in provincia di #Viterbo. Il giovane aveva scavato per gioco un tunnel nella spiaggia con l’obiettivo di “spuntare” a pochi metri di distanza ma la sabbia ha ceduto e l’ha sof Vai su Facebook

Riccardo Boni morto a Montalto, il 17enne aveva costruito un tunnel nella sabbia: «Gli è crollato tutto addosso». Le urla della madre, l'allarme del fratellino; Fatale il tunnel di sabbia che scavava: così è morto il 17enne Riccardo Boni a Montalto; Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo. «Una gi.

Riccardo 40 minuti sotto la sabbia, così è morto il 17enne - Quei 40 minuti forse sono costati la vita a Riccardo Boni, il 17enne romano, morto sulla marina di Montalto di Castro, soffocato in una buca nella sabbia che lui stesso aveva scavato per gioco. Come scrive ansa.it

“Riccardo è sotto la sabbia”: ecco come è morto il giovane scavando una buca a Montalto Di Castro - Nessuno dei presenti sulla spiaggia libera si è accorto di quello che era accaduto. Riporta dire.it