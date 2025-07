Gli autodazi di cui l’Europa non si cura

L'Europa si trova sotto pressione: Donald Trump minaccia dazi su rame, farmaci e batterie, sfidando gli alleati e criticando aspramente il continente. La rivalità commerciale si fa sempre più intensa, rischiando di compromettere i rapporti e l’equilibrio globale. Ma cosa si nasconde dietro queste tensioni? Scopriamo insieme le strategie e le conseguenze di questa sfida tra potenze. Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti.

Donald Trump minaccia dazi su rame, farmaci, batterie, alleati. Ruggisce contro l’Europa, la tratta come un competitor sleale, ne disprezza l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gli autodazi di cui l’Europa non si cura

In questa notizia si parla di: europa - autodazi - cura - tratta

Gli autodazi di cui l'Europa non si cura - La domanda vera non è dunque solo cosa farà l'America con l’Europa. Da ilfoglio.it

Europa (e cura del simbolico) - il manifesto - Esiste una via per costruire un’Europa più vicina alle nostre vite, ai nostri bisogni e desideri, che non si esaurisca nel braccio di ferro – sinora peraltro perdente – sui bilanci pubblici e ... Riporta ilmanifesto.it