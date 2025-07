Gli attentati incendiari e le estorsioni per avere il monopolio dello spaccio 23enne fa scena muta

In un clima di tensione crescente tra le vie di Villaseta e Porto Empedocle, Simone Sciortino, 23 anni, si presenta davanti al gip senza pronunciarsi, mantenendo il silenzio. Questo giovane, coinvolto in episodi di attentati incendiari e estorsioni per il controllo dello spaccio, si trova al centro di un'operazione antimafia che scuote la cittĂ . La sua scelta di non rispondere alimenta interrogativi e aspettative sul futuro delle indagini. Un caso che mette in discussione la lotta alla criminalitĂ organizzata e le sue implicazioni.

Scena muta davanti al gip: Simone Sciortino, 23 anni, finito in carcere all'alba di ieri nel blitz che, per la terza volta in sette mesi ha colpito i clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle, si avvale della facoltĂ di non rispondere. Dossier."A quest'avvocato le faccio subito cucire la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

