Gli 80 anni di Leopoldo Mastelloni | Sono stato un modello per Achille Lauro e Lucio Corsi ora mi hanno dimenticato

Celebrando 80 anni di vita artistica, Leopoldo Mastelloni si apre senza veli in un’intervista intensa e sincera. Modello ispiratore per Achille Lauro e Lucio Corsi, oggi si trova a riflettere sui ricordi e le sfide di un percorso fatto di passione e sacrifici. Un volto della cultura italiana che, nonostante tutto, continua a desiderare nuovi scenari da esplorare. La sua storia ci ricorda quanto la dignità e il talento siano un patrimonio eterno. Continua a leggere.

