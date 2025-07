Gladiator 1924 Francesco Cestrone nuovo centrocampista

Il Gladiator 1924 SSD A R.L. dà il benvenuto a Francesco Cestrone, talento nato a San Prisco e con un passato ricco di esperienze tra diverse squadre italiane. Con un debutto in D a soli diciotto anni e un curriculum che spazia da Sora a Albanova, Cestrone porta in dote passione e talento al centrocampo gladiatore. La sua energia e determinazione promettono di infiammare il nostro campo: il nuovo capitolo sta per iniziare!

Il Gladiator 1924 SSD A R.L. ha sottoscritto un contratto con il centrocampista Francesco Cestrone. Il neo acquisto originario di San Prisco, ha debuttato in D con Sora a diciotto anni. Poi Albalonga, Serpentara, Vis Artena, due anni a Pomezia, Pont Donnaz Hone Arnad, quindi Albanova e lo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

